“Todo se complicó”: Fernanda Hansen reveló el duro proceso que sufrió tras ser hospitalizada

La recordada animadora de televisión, Fernanda Hansen, sorprendió en redes sociales tra revelar que fue hospitalizada debido a una peritonitis, que pudo ser muy grave.

A través de un video que subió a su feed de Instagram, Hansen mostró parte del complejo proceso que experimentó y como una operación de rutina, terminó en tener consecuencias que casi resultan devastadoras.

Y esto ocurrió en el periodo de un mes, según dio a entender en su publicación.

“Ayer oficialmente me dieron de alta después de más de un mes. Me operé preventivamente. Me sacaron la vesícula, una operación ambulatoria que suele no dar complicaciones”, partió diciendo.

“La vida siempre puede sorprender. A la semana de operada, como sólo se da en el 0,3% de los casos, todo se complicó por una peritonitis biliar. Nueva cirugía de urgencia que me tuvo en la clínica una semana, y 11 días con sonda de drenaje. Sólo puedo decir que soy profundamente agradecida y feliz”, sentenció.

De todas maneras, la comunicadora aseguró que intentó siempre de tener una mirada positiva de todo esto. “El proceso fue duro, pero lleno de aceptación y atención en lo positivo. Estoy y estuve bien, contenida, cuidada y amada. Mi cuerpo siguió a mi espíritu”.

“Me concentré en sanar y la meditación fue mi gran guía. No la abandoné nunca y complementé con grounding, contacto con el corazón y sana alimentación. Gracias vida y sabio universo por enseñarme tanto! Gracias familia y amigos por siempre estar. Tengo para rato en esta vida para seguir abrazando lo bello y convenciéndome de que la resiliencia y la templanza son grandes maestros”, finalizó, según consigna La Cuarta.

