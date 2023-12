“Mi regalo de cumpleaños”: Coté López revela que se reconcilió con Luis Jiménez

Fue hace un par de semanas que Coté López dio a conocer que había terminado su relación de 18 años con Luis Jiménez. El tema es que poco le duró la separación por ahora subió un dos videos a su Instagram donde contó a sus seguidores que decidió volver con su marido.

Además, para callar a los mal hablados, explicó en extenso el por qué se habían separado, dando a entender que se debió a problemas de comunicación más que por una infidelidad como muchos dijeron.

Por lo mismo partió diciendo que “Vengo aquí para contarles que volvimos con Luis” y después se dedicó a explicar cómo se desencadenó la separación.

“Cuando Luis deja de jugar, tomó la rienda de sus negocios”, tema que empezó a generar diferencias en la pareja, ya que “era una lucha sobre qué era más importante. No se trata de un tema de plata, es un tema de metas, de objetivos...”, explicó.

“Todo lo solucionábamos con sexo”

Lo que definitivamente los llevó al colapso, curiosamente, fue el sexo, porque según explicó la influencer, cuando tenían problemas, en vez de hablar se ponían a intimar.

“Tendíamos a solucionar todo con sexo. Peleábamos, sexo. Entonces nunca hubo comunicación entre nosotros. Nunca necesitábamos conversar, y nos pasó ahora que no sabíamos conversar entre nosotros, no sabíamos exponer nuestros puntos de vista. Ahora cuando nos peleábamos, ni siquiera el sexo funcionaba”, reconoció.

Finalmente, y luego de reflexionarlo con una terapeuta de parejas, se dieron cuenta que “no todo se soluciona con sexo” y que “no queremos estar separados, sino que era una cosa de organizarnos, de conversar, de poner horarios”.

Por otra parte, dejó en claro que no le quedan ganas de volver a pelear con su marido, porque no lo pasó para nada de bien.

“Fue super fuerte porque nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Fue algo horrible. Fue el momento más doloroso que he vivido en mi vida. Me acuerdo de haber estado llorando en el baño, en el suelo, para que no me escucharan los niños”, dijo con lágrimas en los ojos.

“¡Hice todo este llanto por nada, chemimare! Volvimos, perdón. Espero que se alegren. Si nos quieren pelar, pélennos nomás. Si la cagué nomás, poh. La cagué, jajajá”, terminó bromeando.

Además, posteó una foto donde aparece abrazada a Luis Jiménez y escribió “Mi regalo de cumpleaños”, ya que acaba de celebrarlo.