“El dolor pasará”: Coté López aparece en urgencias y preocupa a sus fans

Coté López preocupó a sus seguidores de Instagram este miércoles por la tarde, luego de subir una serie de historias donde cuenta que llegó a la urgencia de una conocida clínica capitalina

“Ya Diosito, ya entendí que soy una guerrera ajajaja, no me elijas de nuevo pal próximo año ¿ya? gracias” escribió en una imagen donde se le ve internada, agregando que todo se debió a un problema con sus riñones.

Por lo mismo, indicó que ”parece que los cálculos volvieron hacer su aparición, les cuento cuando me den resultados”.

De todas maneras, poco después calmó a su fanaticada, ya que al parecer no era algo tan grave. Ya me dieron el alta mi gente, me asusté mucho porque hacía pipi con sangre, y a mi Nonna le descubrieron el cáncer a la vejiga así”, dijo en otra historia.

“Pero gracias a Dios no es eso, así que todo lo demás da igual, es curable y el dolor pasará. Gracias por sus mensajes”, dijo la esposa del Mago Jiménez.

