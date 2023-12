Luis Jiménez respondió pregunta mala onda sobre Coté López: “Es lo que más me gusta de ella”

Luis Jiménez y su esposa Coté López dieron que hablar hace un par de semanas tras anunciar que se separaban.Sin embargo, hace unos días la influencer apareció en Instagram diciendo que habían vuelto.

Menos mal todo se arregló y ella misma salió a aclararlo: “¡Hice todo este llanto por nada, chemimare! Volvimos, perdón. Espero que se alegren. Si nos quieren pelar, pélennos nomás. Si la cagué nomás, poh. La cagué, jajajá”, terminó bromeando.

Por su parte el ex futbolista, Luis Jiménez, también apareció en su Instagram para interactuar con sus seguidores. Por eso abrió una caja de preguntas para ir contestando algunas consultas.

Un usuario le hizo una curiosa pregunta que él no dejó de responder. “¿Te aburre que la Coté sea tan cabra chica y te grabe siempre? Yo creo que sí”, le consultaron.

Jiménez no se quedó callado ante la pregunta mala onda y dijo. “Es lo que más me gusta de ella, que es como una niña y me hace reír”.

“Jamás me ha molestado que me grabe, me da igual la verdad. Ella no me va a grabar en un momento que esté enojado o mal, obviamente”, finalizó Jiménez.

