Joaquín Lavín Jr. interrumpió despacho en vivo para defender a Cathy Barriga: “Aquí hay una persecución desde que asumió el municipio”

En un tenso episodio en el colegio Alberto Widmer de Maipú durante el Plebiscito, la ex alcaldesa Cathy Barriga enfrentó preguntas sobre las acusaciones de corrupción en su contra. La Fiscalía Oriente la indaga por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, con el actual alcalde, Tomás Vodanovic, acusándola de una defraudación por $31 mil millones.

Barriga argumentó que la investigación tiene motivaciones políticas y de campaña, calificándola como “persecución” y “hostigamiento”. “A mí no me persigue Fiscalía, no me persigue Contraloría. Esto responde a una investigación cuando alguien realiza una querella. Y en eso estoy, como siempre defendiéndome”, fue parte de lo que dijo la ex alcaldesa, según pudo constatar La Cuarta.

Su esposo, el diputado Joaquín Lavín Jr., intervino para respaldarla: “Aquí hay una persecución desde que asumió el municipio… Se inventó que el municipio estaba quebrado, lo que resultó ser falso. Después se inventó que se habían apropiado de dinero, lo que también resultó ser falso”, partió señalando.

El parlamentario recordó que: “yo fui candidato a alcalde el 2012 y ya existía un déficit importante en la comuna”.

Respecto a las declaraciones de Barriga, Tomás Vodanovic, actual alcalde de Maipú respondió y aseguró que al asumir su cargo “detectamos una serie de irregularidades que debíamos poner a disposición de la justicia”.

“Ahora corresponde que las instituciones funcionen”, cerró.