“Parece que cree que lo que funciona es ser un Sepu y quiere ser lo mismo”: Ale Valle repasó a Julio César Rodríguez

La votación del Presidente Gabriel Boric en Punta Arenas, este domingo, fue duramente criticada por Julio César Rodríguez. Su opinión al respecto lo llevó a convertirse de hecho, en trending topic.

“Para ser un presidente ambientalista... deja una huella de carbono bien grande cada vez que va a votar”, agregó el conductor durante la transmisión. “¡Ya son 10 veces ya! Te creo 1 o 2, pero la misma cuestión todas las veces”, cuestionó JC.

“Un par de veces me parece espectacular, y que sea el Presidente de provincias, es espectacular, y creo que eso ha quedado claro porque Boric es súper bueno para eso, pero creo que ya ir 10 veces al mismo lugar, ocho veces... las medias filas. El mismo lugar, los mismos niños. No sé si yo me levante maleta y no debería haber venido”, agregó Rodríguez.

Ale Valle sin piedad

En su programa La Voz de los que sobran, Alejandra Valle, aseguró que “ni siquiera la ultraderecha ha utilizado eso para irse en contra de Gabriel Boric. Yo realmente encuentro que es patético que lo critiquen por eso”.

“Es realmente absurdo. Y de parte de Julio César, que es un tipo bastante ponderado, y ahora parece que cree que lo que funciona es ser un Sepu y quiere ser lo mismo. Porque a Sepúlveda le resulta ¿tú también quieres lo mismo?”, afirmó.