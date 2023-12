“¡Estoy choreado!”: Pepe Auth renuncia a programa radial tras feroz encontrón con Checho Hirane

Checho Hirane, y el ex diputado y analista político Pepe Auth protagonizaron un feroz encontrón que terminó en la renuncia de este último al espacio. Todo ocurrió en el programa Conectados de Radio Agricultura.

Resulta que mientras debatían sobre los resultados del plebiscito de este domingo, Checho Hirane planteó una analogía sobre el Muro de Berlín y la actualidad política nacional: “Durante la concertación se me alejaba el Muro de Berlín, durante el periodo de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, se me acerca cada vez más el Muro de Berlín”.

“Es una paradoja ahora que no existe el Muro de Berlín, ahora que no existe se te acerca más que cuando existía. Explícate eso”, le dijo Aurh de inmediato, a lo que Hirane contestó que “es lo simbólico”.

Sin embargo, después el diputado encaró al locutor: “Actúas como si el Muro existiera. Rusia ya es otra cosa, China ya es otra cosa. ¿Dónde está el comunismo, por favor”. le gritó, pero Hirane le contestó “¡en Chile!”

“¿Tu me vas a decir que el mamarracho que proponían no es comunismo puro?”, le preguntó Checho a Pepe Auth, quien se empezó a reir y le dijo “vives en un mundo de fantasía”.

Checho Hirane acusó a Pepe Auth de haber “ninguneado una idea mía. Y mi teoría apuntaba a lo siguiente. Todos se espantan porque no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Pero cómo te vas a poner de acuerdo en dos modelos de sociedad radicalmente distintos?”.

Fue ahí que el exdiputado no aguantó más y dijo: “Entremos en guerra entonces. Si hay dos modelos radicalmente distintos que no pueden consensuar las reglas del juego, entremos en guerra. Tu discurso iba a eso. Somos tan distintos los chilenos, que tenemos que eliminarnos, sino no podemos convivir”.

Por todo eso y más, al final Pepe Auth expresó: “Francamente, yo creo que mi ciclo de participación de 10 años en este programa va a tomar un reposo largo, porque francamente la discusión entre comunismo y libertad que tu dibujas no me acomoda para nada, Checho (...) yo hoy tomo un descanso, estoy choreado”.

Al final, Hirane declara: “Estamos en un país libre, tu puedes tomar el camino que quiera. Yo lo lamento”.

