“La puso el enemigo”: Checho Hirane despotricó contra frase “que se jodan” de campaña “A favor”

El humorista y comunicador Checho Hirane se fue en picada contra la polémica frase “que se jodan” que usaron para promocionar la campaña “A favor” de la nueva propuesta constitucional, señalando que fue realizada por el “enemigo”.

Así lo indicó en su programa de Radio Agricultura, criticando que no se entiende el concepto que quisieron imponer y que, incluso, les puede jugar en contra.

[ “Pinochet era como el cuco”: Lux Pascal contó particular anécdota de su niñez a raíz de la imagen que tenía del dictador ]

“Hay una cosa que no me gustó. Esta frase de la derecha ‘que se jodan’ me parece de las peores frases comunicaciones que yo he escuchado en mi vida”, dijo en “Conectados”.

Checho Hirane critica frase “Que se jodan”

“Yo no sé a quién le pregunta el equipo que hace la franja, no sé qué nivel de expertos hay. La explicación que dan es ‘que se jodan contra los políticos, porque vemos que la gente está cabreada’”, trató de explicar, sin embargo no le convenció para nada el argumento.

“No se entiende así. Se entiende claramente que se jodan los que van a votar en contra. Y cuando estamos todos los comunicadores de derecha, defendiendo el Apruebo y diciendo que esta Constitución une mucho más que la que nos habían presentado, la frase ‘Que se jodan’ la puso el enemigo, definitivamente”, sentenció.