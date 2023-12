Rubén reapareció explicando su silencio: “Pronto llegará el momento en que todo se resuelva”

El ex participante de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez, salió del encierro en medio de una tremenda polémica que pocos se han atrevido a explicar del todo. Lo que se supo a través de la pantalla es que el joven fue acusado por Scarlette Gálvez de haberla acosado sexualmente y por este motivo lo expulsaron.

Posterior a este hecho, el ex carabinero oriundo de Yungay negó tajantemente las acusaciones y por otro lado la joven no se ha referido al tema, al menos de manera explícita, tal como han hecho casi todos los ex concursantes del reality, el cual al parecer les puso una cláusula de contrato para no emitir palabras al respecto.

En ese contexto, Rubén apareció esta tarde en un nuevo video publicado en sus redes sociales donde se refiere a su presente y adelanta que este panorama puede cambiar en el futuro, ya que él también se encontraría amarrado al canal, pero no para siempre.

“Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso”, comenzó diciendo.

“Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando. Espero que les guste, es 100% para ustedes”, aseguró.

“Gracias por la espera, por todo el apoyo que me han entregado, soy una persona muy agradecida, de corazón”, dijo mirando a la cámara de su celular.

“Así que espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren, pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera”, finalizó.

