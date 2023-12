Paty Maldonado en contra de Amparo Noguera por crítica a Boric: “Se creen súper inteligentes e intelectuales”

La inesperada crítica de Amparo Noguera al gobierno de Gabriel Boric en torno al área de la cultura generó diversas reacciones, entre ellas la de Patricia Maldonado.

Cabe recordar que hace solamente un par de horas, la intérprete planteó: “Los actores y el tema cultural está súper detenido. La gente me dice que no, que nada que ver, que están… Yo sé que se están tomando otros aspectos de la cultura, territorio, regiones, y me parece estupendo. Lo que nuevamente ocurre es que siento que la balanza no se equiparó”,

Según sus palabras en la conversación con radio Futuro, “no se cumplió nada. Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

“A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta, pero no (...) realmente la cosa para los actores es súper dura”, cerró Noguera.

Paty no la dejó pasar

Ahora, Paty se fue en contra de la actriz y recordó su importante rol en la apertura de los Juegos Panamericanos 2023. “Unos cuantos millones le cayeron ahí a la vieja esa”, aseguró durante la más reciente transmisión de “Las Indomables”.

Posteriormente, se refirió a la corta duración de las obras de teatro en cartelera. “Nosotros duramos años con una obra y está lleno igual. Ustedes hacen teatros para ustedes y no para el público, por eso les va como las bolas, porque se creen super estrellas, súper inteligentes e intelectuales. Ahí están, poh: con los teatros pelados”, disparó.

Por su parte, Cata Pulido aseguró que Noguera debería estar agradecida por haber sido parte de los mejores años de la televisión.

“No solamente no hay actores con pega, sino que mucha gente está sin pega, señora Amparo”, recalcó la actriz.

Finalmente, Maldonado apuntó sus dardos a la ministra Carolina Arredondo: “¿Qué es lo que está haciendo la ministra de Culturas?”.

“Ahora reclamenle a la ministra de Cultura, que está tan preparada, que es tan brillante. Estoy asombrada de la cantidad de proyectos que ha mandado. Realmente es una vergüenza, ni habla. ¿De qué va a hablar si no tiene idea de donde está parada? Qué vergüenza más grande”, cerró.