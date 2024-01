“Creo que esto puede ayudar”: Sandra Solimano lanzó libro sobre su vida y la dolorosa pérdida de su hijo

La recordada actriz Sandra Solimano, famosa por su participación en teleseries chilenas de los 80 y 90, escribió y lanzó el libro “Quien soy”, una autobiografía donde relata su vida, pero en especial la inesperada muerte de su hijo, Eduardo Mujica.

De este especial proyecto, que comenzó durante la reciente pandemia de Covid, la artista conversó con El Mercurio, donde dio a conocer los detalles del origen de su libro y cómo se motivo para revelar capítulos tan íntimos de su historia.

De hecho, en la entrevista contó que para hacerlo todo más profesional, tomó un taller de literatura con la periodista y escritora Mary Rogers. Así nació esta publicación, que tiene más de 200 páginas de historia, en las cuales cuenta cómo su vida cambió para siempre tras la pérdida de su hijo.

“Sola no voy a poder”

Recordemos que fue en el año 2019 que su hijo Eduardo se quitó la vida tras luchar con un trastorno bipolar. El joven era conocido en el mundo del espectáculo y no es hasta hoy que su historia podrá ser conocida más en detalle gracias al libro que escribió su madre.

“Fue una experiencia muy sanadora, porque yo estaba viviendo un duelo. Y fue muy bueno para mí poder expresar mis emociones, mis recuerdos, mis sensaciones. Fue como una terapia. Creo que esto puede ayudar. A mí me sirvió para entender lo que era la bipolaridad porque yo la viví con él”, dijo la actriz, según consigna La Cuarta.

Además, aseguró que sin la ayuda de Dios, ella no hubiese salido adelante: “Porque siento que pude superar el proceso del duelo y la muerte de mi hijo porque creo en Dios. El día que murió mi hijo, me arrodillé y dije: ‘Dios mío, ayúdame y acógeme en tus brazos porque sola no voy a poder’. Y así ha sido”.