“Aquí tú cag... y el moj...”: Venezolano saca chispas con crítica a playa chilena

Al parecer los reclamos de los ciudadanos venezolanos radicados en Chile están a la orden del día. Si la vez pasada fue porque nuestro país no celebra la Navidad con bombos y platillos, catalogándonos de aburridos, en esta ocasión las críticas fueron contra las playas.

Así lo manifestó un joven extranjero en un video que fue replicado en redes sociales, donde muchos cibernautas lo invitaron a emprender nuevos rumbos.

“La gente me dice que las playas de Chile son riquísimas. Playas riquísimas hay en Venezuela. La gente se baña a puro tobillo, porque si se meten, quedan perdidos en el mar”, fueron parte de las declaraciones que emitió Carlos Evencio, conocido como “el morocho Carlos” en su Instagram.

Además, reclamó que no venden productos alimenticios para los veraneantes que están tomando solo en la arena, y se mandó una frase para el bronce respecto a las prácticas de los bañistas en el mar.

“Aquí tu cagas y el mojón se pierde por ahí, porque los rompen las olas. Allá no, allá queda hueavenado el mojón”, lanzó.

Cibernautas en picada contra venezolano

Sin embargo, lo que para él fue una humorada, a los compatriotas no les causaron ninguna gracia sus declaraciones y le recomendaron que vaya a disfrutar de sus apacibles costas.

“Entendí mal o este VE NE CO inservible disfruta la flotando en el mar”, “Amigo, devuélvase a Venezuela”, “Que se vaya toda esta lacra fritanguera a la CSM”, “Siempre hablando de las cosas que tiene en Venezuela ....y uno se pregunta, por que chucha se vieno este espécimen a wear Chile?.... estos venecos a parte de criticarlo todo y llorar por todo, no aportan en nada más... váyase a su país bananero y no cague al nuestro”, fueron algunos de los comentarios.