“Me equivoqué...”: Felipe Avello pide disculpas públicas a Luis Pinto tras polémica situación por la que fue funado

Luis Pinto, quien hace años trabajó con el comediante Felipe Avello, apareció durante la última jornada en un documental del espacio CríticasQLS, donde dio a conocer una incómoda situación que vivióhace años cuando ambos trabajaban haciendo stand up.

En el video recordó su trabajo con Avello, pero además realizó una llamativa denuncia que durante este martes se tomó las portadas de todos los medios y los comentarios en redes sociales, donde definitivamente funaron a Avello.

“Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas, se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran”, explicó en el documental, desatando la furia de los cibernautas que salieron a defenderlo.

Las disculpas de Avello

Durante esta tarde, Felipe Avello subió un video a sus historias de Instagram, donde simplemente pide disculpas y reconoce su error con Luis Pinto, quien además reveló que actualmente padece de cáncer.

“Me enteré que él está en un delicado estado de salud, está enfermo y en el documental él también habla de la época en que trabajamos juntos”, dijo de entrada el humorista.

“Él no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años (…) La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mi actuar al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años”, reconoció Avello.

“Con el afán de hacer reír me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie (...) En ese tiempo, y en especial con Luis, en esa ocasión, no estuve bien al no avisarle”, admitió.

[ LEE TAMBIÉN: Felipe Avello, el primer funado del año: Cesarito lanza documental con historia de Luis Pinto y con grave denuncia ]