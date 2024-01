“Publicidad para comer gratis”: Anita Alvarado protagonizó incómodo momento intentando promocionar local en Viña y se llenó de críticas

Anita Alvarado vuelve a ser noticia por su contenido en las redes sociales, y es que ahora fue víctima de las críticas tras protagonizar un incómodo momento mientras estaba intentando promocionar un local de comida en Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer avisó que durante enero y febrero, estará en la Ciudad Jardín vendiendo sus frutos secos.

De pasada, quiso aprovechar el momento para promocionar el restaurante “Playa del Sol”, justamente donde estaba grabando el registro.

Sin embargo, todo salió mal: “¿Adivinen qué? Estamos en un restaurante de comida italiano, maravilloso aquí en Viña del Mar… ¿cómo se llama el restaurante?”, le consultó en ese minuto al mesero que la estaba atendiendo, ya que se le había olvidado el nombre del local.

Los cibernautas no lo dejaron pasar

Por esta razón, Anita se llenó de críticas en la red social, en donde la acusaron de hacer canje y que era poco creíble puesto que no sabía algo tan básico como el nombre del local.

“Anita toda la buena onda, pero sabes… sería bueno cuando hables de un lugar donde estás, ya sea canje (imagino) o lo quieras promocionar ‘por gusto’, aprendas el nombre y no tengas que preguntarlo. No quedas muy bien parada, poco creíble, una pena. Tómalo o déjalo. Una sugerencia. Suerte”, “está clarita, no sabe dónde come o estaba haciendo publicidad para comer gratis”, “Por lo menos aprendete el nombre del lugar...”: fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ahora, Anita tomó su celular y respondió a los comentarios mala onda: “Siempre pago lo que como y jamás pido rebajas en mis comidas. La verdad no tenía porque nombrar al restorán, lo hago porque quiero, además es precioso y se come delicioso”, “la gente cree que es canje y no es así. Yo como donde puedo y quiero” y “los grandes siempre generamos envidia, me encanta”, fueron parte de las palabras de la exgeisha.