Irina Karamanos recibe descarnados comentarios por fotografías artísticas en entrevista

Una ola de repercusiones generó entre los cibernautas la entrevista que brindó la exPrimera Dama, Irina Karamanos, al medio Vein, donde una de las frases que más resonó fue que se jactó al decir que “Solamente usé el poder para ir desarmándolo”. Pero, lo que también generó revuelo, fueron las fotos artísticas que acompañaron la publicación.

Se trata de una serie de imágenes que fue titulado por el medio como “Incomprensible” y que “explora su lado más sensible e íntimo, donde la política se esconde detrás del arte”, describieron en Veinmagazine.

Dentro de los comentarios de los usuarios, mencionaron palabras como “cringe” y “vergüenza ajena”, además de cuestionar sus palabras sobre su paso por La Moneda, convirtiendo su nombre en trending topic.

“Encuentro que al fin algo nos une: la vergüenza ajena por Irina”, “El perfil de Irina Karamanos, su vida, sus privilegios, y esta frase: “Usé el poder para ir desarmándolo”, refleja exactamente todo lo que es el Frente Amplio. Nacieron en cuna de oro, ven la vida sin los ojos de la clase trabajadora, no tienen calle, y se creen Moralmente…”, fueron algunas de las críticas en la red social X (ex Twitter).

Respecto a la frase que generó anticuerpos fue cuando se refirió al poder. Sin embargo, desde primer momento aclaró que no le gustaba tenerlo.

“Me lo tomé con mucha responsabilidad, entonces yo estaba muy atenta, tensa e incómoda con tener poder...consideraba que era ilegítimo estar allí por más tiempo de lo estrictamente necesario...Solamente usé el poder para ir desarmándolo”.

Además, respecto al rol de ser Primera Dama solo por ser pareja del Presidente considera que es “el pecado original”. “Hoy podemos votar por líderes mujeres, en cambio una Primera Dama no es una figura electa. Ser pareja de alguien no es haber sido electa, y si no fui electa para gobernar no voy a gobernar”, explicó.

Críticas al Palacio La Moneda

“La primera (crítica) es la diferencia entre oficinas en el Palacio de La Moneda. Creo que la jerarquía simbólica de los espacios del Palacio es muy fuerte. Vivimos en un país muy desigual, socioeconómicamente hablando, y la apariencia ha sido un tema en la cultura chilena muy fuerte. Uno demuestra cosas con esa apariencia, demuestra poder, demuestra jerarquía. Y el Palacio replica eso de una manera muy tajante. Mi oficina era de un lujo que me sorprendía todos los días, los otros equipos le decían Versalles. Tres pisos más abajo, exactamente debajo de mi oficina, está la lavandería del Palacio, que no tiene ventanas, donde trabajan mujeres hace décadas, de quienes se conoce poco, y ahí es donde terminan las camisas manchadas con café y vuelven a aparecer arriba en los salones cuando están nuevamente perfectas. Por arte de magia. Las habitaciones de las guardias de Palacio, por ejemplo, no solo no tienen sillones cómodos, sino que están rotos. Y así”, sentenció.