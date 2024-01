“No podía fallarle”: Cristián de la Fuente lanzó emotiva reflexión tras difícil participación en Ironman de Pucón

Este año fue la séptima participación de Cristián de la Fuente en el Iroman de Pucón, por lo mismo el actor quiso realizar una especial reflexión al respecto en su Instagram personal, sobre todo porque en esta oportunidad acudió acompañado de su hija Laura.

Por eso, Cristián publicó varias fotografías y partió diciendo lo siguiente: “¡Misión cumplida! Séptimo 70.3 terminado y puedo afirmar que fue el más duro. Tuve todas las razones para no hacerlo o para retirarme”.

“Primero, por la lesión que tengo en el gemelo, que aún no sé qué es. Segundo, amaneció con lluvia, viento y el lago con ola, la natación estuvo muy dura y pensé en retirarme más de una vez, pero no era opción. Lau me estaba esperando afuera y no podía fallarle, no solo a ella, sino a mí también. Finalmente, pude salir”, reveló.

De hecho, el actor contó que cuando estaba en la bicicleta pinchó una rueda y recibió ayuda, pero no pudo evitar perder 20 minutos de la competencia.

“¡Vamos papá!”

Aunque tuvo inesperados problemas y su cuerpo le dolía, De la Fuente aseguró que lo que más lo ayudó a salir airoso de la competencia fue su hija, quien le gritó: “¡Vamos, papá, vamos que se puede!”.

“En cada una de las tres penínsulas, Lau estuvo ahí apoyándome y gritándome. Eso fue lo que me hizo terminar la carrera”, confesó.

Pese a las dificultades en la natación y el ciclismo, igual aseguró que fue una de sus mejores corridas y agradeció a los organizadores del evento deportivo: “Gracias por regalarme la carrera más linda del mundo otro año más y poder ver a mi hija cruzar la meta el viernes”.