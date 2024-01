“¡Qué manera de romper los...!”: China Suárez explotó ante haters que criticaron su look “infantil”

La actriz y modelo María Eugenia ‘China’ Suárez publicó una foto en su Instagram donde luce un short color rosa, un polerón crop en el mismo tono y cintitas en el pelo. Un “look infantil” que fue criticado a rabiar por sus seguidores, aunque ella no se quedó callada.

Resulta que ese particular estilo está muy de moda entre los jóvenes, de hecho, lo llaman “Coquette”. Quizás por eso, la ex pareja de Benjamín Vicuña quiso probar cómo se le quedaba, pero los comentarios que obtuvo no fueron precisamente de aprobación.

“La crisis de los 30″, “Cuando te quieres parecer a la ex de tu ex”, “Lo q pasa q ella quiere marcar tendencia pero todas le dicen ridícula”; son solo algunos de los mensajes que le dejaron.

La respuesta de La China

La actriz no se quiso quedar callada ante los desubicados y lanzó: “Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas”, contestó.

“Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer Uds. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”, agregó.

Por lo menos, hubo algunos que la defendieron alegando que efectivamente tener 31 años como China Suárez no es ser vieja ni mucho menos y que efectivamente la edad es solo un número por lo que llamaron a usar la ropa que estimen conveniente.