Camila Recabarren acusó graves agresiones por parte de su hermano: la habría golpeado y asfixiado

La modelo chilena Camila Recabarren compartió graves acusaciones en contra de un familiar durante esta tarde. Fue a través de su cuenta de Instagram, que la ex participante de “MasterChef Celebrity” publicó una serie de registros en que asegura que habría sido “golpeada” y “asfixiada” por su hermano.

“No se cansaron de destruirme y dañarme. Vamos a cortar por lo sano. Suelto a la familia que tanto daño me hacen día a día. Mentiras y encubrimientos. Yo soy más que eso. Mi única familia Isabella. Enfocada”, partió señalando la modelo en una historia de Instagram. A continuación compartió otro registro donde se puede ver muy afectada y con los ojos hinchados, con evidentes signos de haber llorado.

Recordemos que Camila se encuentra actualmente lejos de la televisión, y según contó ella misma hace algún tiempo, ha estado dedicada completamente a la crianza de su hija Isabella, quien ya tiene 10 años.

Más tarde, la modelo publicó una imagen donde se puede ver su brazo con una serie de contusiones, posiblemente a causa de golpes. “Cuando tu “hermano” te golpea y asfixia gratuitamente”, acusó, para luego añadir “Nos vemos en la fiscalía”.

Si bien la ex participante de “MasterChef Celebrity” no indicó directamente cuál sería el conflicto vivido con su hermano, añadió una serie de registros en que vislumbró algunas graves situaciones.

“Como siempre estaré bien. Tengo paz y tranquilidad a diario junto a mi hija y mi crianza dedicada al mil. Soy una mujer independiente desde mis 15 años. Trabajadora y cumpliendo siempre todos mis sueños y metas. Sin excesos y deportista. Ya no dejaré que nada ni nadie nunca más me haga daño ni pase mis límites. Nunca más me quedaré callada. Y seguiré, nunca pararé”, escribió.

“Nunca te quedes callada porfavor ni aguantes nada. Aunque no te crean, hay una sola verdad y es el amor y el respeto ante todo. Sigue adelante, vela por ti y denuncia, o arranca. Cuidado con los abusos (psicológicos y sexual) y machismo (hasta viniendo de mujeres que lo encubren) Nuestro cuerpo es nuestro templo ¡no dejes que te abusen!”, concluyó finalmente, dando indicaciones de una posible situación de maltrato o algún tipo de abuso.