“Destruyó el trabajo de más de 30 años”: Doctora Cordero acusó a Irina Karamanos tras sus polémicas declaraciones

La diputada María Luisa Cordero hizo una feroz crítica y acusó a Irina Karamanos, ex Primera Dama, de haberle hecho daño a la institución que presidía en el Gobierno.

Todo esto, a raíz de unas declaraciones que entregó la propia Karamanos a Revista Vein, de España, espacio donde la socióloga aseguró que se tomó el cargo con responsabilidad, pero a la vez estaba “tensa e incómoda con tener poder”.

“Tengo una convicción democrática muy fuerte, entonces yo misma consideraba que era ilegítimo estar allí por más tiempo de lo estrictamente necesario. Me iba dando cuenta de lo mucho que se puede hacer con esa posición jerárquica y a la vez decidía no usarla; solamente usé el poder para ir desarmándolo”, dijo la ex pareja de Gabriel Boric, destando una ola de críticas de distintos sectores políticos.

[ LEE TAMBIÉN: Irina Karamanos recibe descarnados comentarios por fotografías artísticas en entrevista ]

“El capricho de unos jóvenes”

Tras enterarse de las palabras dichas por Irina, la psiquiatra compartió en redes sociales su particular análisis, como siempre, fiel a su estilo.

“Irina Karamanos será recordada como la amiga del presidente que ocupó el rol de primera dama y destruyó el trabajo de más de 30 años enfocado en los más necesitados del país”, lanzó de entrada.

“PRODEMU, Fundación Integra, el MIM, Sonrisa de mujer, orquestas juveniles, elige vivir sano, entre otros han sido los aportes de grandes mujeres que pensaron en un bien social a diferencia de Irina Karamanos como la marxista que es. Destruyó todo a su paso”, agregó.

Además, Cordero afirmó que “hoy estos programas pasaron a ser parte de diferentes ministerios, que no aseguran su real continuidad ni mucho menos seguir con el nivel de calidad con que los proyectos funcionaban”.

“Nuevamente los más perjudicados de nuestro país son los más pobres sólo por el capricho de unos jóvenes que llegaron al poder llenándose la boca con los más necesitados, pero borrando todo con el codo solo por sus ideales deconstruccionistas. Que pena, que pena por ella”, finalizó.