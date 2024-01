“Uno no entiende la amargura que hay”: Daniel Valenzuela respondió con todo a odiosos mensajes de sus haters

Daniel Valenzuela apareció en redes sociales realizando un particular descargo, debido a mensajes que recibe de algunos cibernautas en su Instagram.

Fue a través de su misma cuenta de la famosa red social que el animador contó que cuestionan su profesionalismo, y además, le sacan en cara cosas de su vida privada.

“Aparezco por aquí y hago este mensaje porque estoy muy agradecido de todo el cariño que recibo de ustedes a través de las redes. También hay comentarios que sin quererlo te golpean y uno no entiende la amargura que hay en el corazón en la gente. No es mi afán que me echen a perder el día, pero a veces lo consiguen”, partió diciendo.

“Hoy es un día de esos. Comentarios mal intencionados, que denotan laboralmente, te dan con temas personales también a pito de nada, sin conocimiento, una estupidez”, dijo visiblemente afectado.

Por lo mismo aseguró que “bloqueé a la persona y no retuve su nombre ni nada. Mejor, porque así no le doy publicidad a un estúpido”.

“Hablan de la misma caca que tienen en su corazón. Yo quiero agradecerle a ustedes tanto cariño. Me he sacado la cresta, veintitantos años, para lograr cosas que no he podido lograr, por motivos distintos”, expresó.

El apoyo que recibió

El desahogo que realizó a través de un video conmovió a varias personas, entre ellos a un conocido artista, de quien Valenzuela no quiso decir su identidad, pero agradeció el mensaje de apoyo que le hizo llegar.

“Eres el mejor animador que existe en Chile. Te lo digo desde todo mi corazón… Esa gente no sabe… Tú sigue dándole que todo llegará siempre. Pero tu desplante, humor, tranquilidad en públicos masivos es a toda raja. A seguir trabajando con todo”, dice el mensaje que le enviaron.

Luego de mostrar estas palabras, Daniel explicó que “no comparto su nombre porque no se lo he preguntado a él, pero si él lo hizo de manera muy genuina, después de un festival de tantos que nos tocó compartir”.

“Estos mensajes me dan fuerza a seguir luchando porque perseverar es de valientes”, finalizó, según consignó Página 7.