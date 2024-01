“No sé si reír o llorar”: Hermano de Camila Recabarren reaccionó a la grave acusación que hizo la modelo

Hace solamente un par de horas que Camila Recabarren apareció nuevamente en los medios de comunicación tras asegurar que había sido víctima de violencia por parte de su hermano.

A través de diversas publicaciones en su cuenta de Instagram, la exchica reality, entre lágrimas, reveló la situación: “Cuando tu “hermano” te golpea y asfixia gratuitamente”, acusó, para luego añadir “Nos vemos en la fiscalía”.

“Nunca te quedes callada por favor ni aguantes nada. Aunque no te crean, hay una sola verdad y es el amor y el respeto ante todo. Sigue adelante, vela por ti y denuncia, o arranca. Cuidado con los abusos (psicológicos y sexual) y machismo (hasta viniendo de mujeres que lo encubren) Nuestro cuerpo es nuestro templo ¡no dejes que te abusen!”, fueron algunas de las declaraciones de Camila.

La defensa del hermano

Ahora, el hermano de la modelo salió a alzar la voz tras la grave denuncia y afirmó que nada de lo expuesto era real y que de hecho, ni siquiera está en suelo chileno ya que está radicado en Estados Unidos.

¡Me hice famoso sin hacer nada! No sé si reír o llorar. Para el que me conoce, no voy a Chile hace casi 8 años”, escribió Patricio mediante la misma plataforma.

“Y es más, el que me conoce bien, (sabe que) no soy ni capaz de aplastar una hormiga y menos golpear a alguien”, argumentó.

Finalmente, Patricio quiso dejar una advertencia a los cibernautas: “¡Tengan cuidado con las redes! ¡Que dan para mucho!”.