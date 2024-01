“Me manoseó”: Raquel Argandoña relató acoso que sufrió en restaurante por parte de un trabajador

La animadora de Tal Cual, Raquel Argandoña, dio a conocer un incómodo momento que pasó con un trabajador de un restaurante, a quien acusó de sobrepasarse cuando le pidió sacarse una foto juntos.

Según relató en conversación con su compañero José Miguel Viñuela y Marlen Olivari, el garzón la abrazó más de la cuenta y terminó “manoseándola”, recordó molesta.

“Ayer me pasó algo muy increíble porque fui a un Happy Hour con unas amigas, y un garzón fue demasiado desubicado. Te juro que como que me abrazó, me manoseó para sacarse una foto y le dije ‘sabe qué más, suélteme’, contó.

Tras ello, Argandoña se puso en contacto con la encargada del restaurante, para pedirle severas medidas contra el trabajador.

Raquel Argandoña acusó a garzón por sobrepasarse

“Era muy pasado para la punta. Le escribí a la gerenta, que la conozco, le dije ‘este garzón es extremadamente desubicado, incluso se le pasó la mano y yo lo paré. Quiero decirte que tomes medidas porque fue muy incómodo’. No estaba ni curado ni nada. No es que te tome, sino que te toca, le dije ‘sabe que más, suélteme”, detalló.

Además, la madre de Kel Calderón explicó que andaba vestida de manera sobria, destacando que aunque hubiera vestido algo provocador eso no le daba derecho al hombre a toquetearla.

“Está bien una foto, pero yo andaba con chaqueta, no provocativa, pero si anduviera así, no tienen derecho a toquetear tampoco. Se pasó para la punta”, denunció.