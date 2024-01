“La cara la tengo horrorosa”: Roberto Nicolini habla de su accidente cerebrovascular

A una semana de sufrir un accidente cerebrovascular que lo obligó a internarse en un centro de salud, el actor Roberto Nicolini se refirió a su situación actual, revelando que se encuentra en etapa de rehabilitación y con el único deseo de volver a trabajar, producto de las cuantiosas deudas.

“Después de urgencias, estuve muy poco rato en la UCI y pasé a la UTI, donde llevo alrededor de una semana, pero voy a salir muy luego. Están pensando en el alta porque sólo queda rehabilitar gracias a que llegué en forma temprana”, contó al medio LUN.

Según reveló, fue hablando por teléfono que descubrió que tenía un problema.

“Estaba hablando por teléfono cuando me di cuenta que no podía decir la letra F. Y cuando uno dice oh, no me salió una letra, es síntoma de algo”, reveló.

Roberto Nicolini sufrió ACV

Respecto a las secuelas que le dejó el ACV contó que su ojo derecho es el más resentido.

“La emergencia ya está superada, ahora sólo queda debilidad en piernas y brazos, y leves dificultades en los labios y en mi ojo derecho (está usando un parche). La cara la tengo horrorosa, ando dando susto en la calle, soy como una promoción de Halloween, como si Halloween hubiera durado todo el año, jajajá”, bromeó, demostrando su buen sentido del humor, a pesar de la adversidad.

Finalmente, contó los motivos que aún lo tienen internado.

“Quieren nivelar mi glicemia disparada, que es obvio por los corticoides. Acá por controlar eso pierdo horas de rehabilitación y yo debo trabajar. Me angustia porque como todo actor de teatro, sin pitutos, vivo al día”, confesó.