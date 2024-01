“¡Chile es un abuso!, si falto un día, me van a descontar”: Colombiana reclama por leyes laborales y se hace viral

Un intenso debate se está generando en redes sociales, luego que se empezara a viralizar el video donde aparece una mujer colombiana reclamando contra las medidas laborales chilenas.

En concreto, su queja apunta a que “Chile es un abuso”, porque luego de enterarse que si falta un día al trabajo, sus empleadores le van a descontar el dinero proporcional a ese tiempo no trabajado. Por eso la mujer grabó dos videos criticando lo que a ella le parece algo totalmente injusto y difícil.

De hecho parte diciendo: “¡Uy no mor.. a lo bien Chile!, Chile es un abuso, conseguí trabajo y si falto un día, me van a descontar un día, ¿como así?”, lanzó muy molesta.

“O sea que si yo falto una semana ¿me van a descontar la semana?, ¡a lo bien Chile es un abuso!. Yo estoy enfadada con Chile, no puedo más en este país. ¿Cómo así que si falto un día entonces me van a descontar un día de sueldo?, osea me van a descontar un día, ¡a lo bien es que agarro mis maletas y me voy!!, aseguró bien enojada.

“Si no tienes papeles”

En un segundo video, la inmigrante detalla aún más sobre el motivo de su enojo: “Estoy enfadada con Chile. Chile es un país que da muchas oportunidades, pero también nos pone muchas piedras en el camino para conseguir trabajo”, explicó.

“Chile es el país más hijo de madre que me ha tocado en la vida para conseguir trabajo. Si tú no tienes papeles no te dan trabajo, si no tienes una temporaria, una definitiva, piden hasta la partida nacimiento para poder entrar a un trabajo, te piden hasta una prueba de embarazo”, reclamó bien segura de sus palabras.

“Osea es una cosa tenaz y me da tristeza, porque aquí debería haber más posibilidades para las personas para poder trabajar, pero es un problema también si nos vamos a vender cosas a la calle, porque te lo quitan todo, entonces si no es una cosa es la otra, ¡Tenemos que salir a buscar el pan para nuestros hijos!”, protestó.

Como era de esperar, la mujer se ganó comentarios de todo tipo en redes sociales y el video se comienza a viralizar por distintas cuentas de X.