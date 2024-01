“Que cringe”: La viralizada clase para ser “hombre de alto valor” que realizó coach en Providencia

Un hombre de alto valor, macho alfa y seguro de sí mismo. Eso es parte de la clase que realizó, en plena calle de Providencia, el coach Benja Mardini a un grupo de jóvenes que estaban acostados sobre la verma, a vista y paciencia de los transeúntes quienes miraban curiosos la performance.

El llamativo momento era parte de la experiencia que debían enfrentar los alumnos, demostrando que “como hombre de alto valor”, no tenían miedo al éxito ni al ridículo.

“Un hombre alfa, un hombre de alto valor no se preocupa por lo que van a pensar los otros. Se preocupa por lo que quiere hacer en su vida y quién quiere ser. No por lo que los demás van a pensar”, les dice el gurú, tal como quedó grabado en los videos que se replicaron ampliamente en Internet, generando todo tipo de comentarios.

“Van a pasar (los transeúntes) y en cinco más se les va a olvidar que los vieron en el piso. A la gente no le importan otras personas, sólo le importa a uno”, decía el maestro, a pesar que generó todo lo contrario en redes sociales.

Finalmente, Mardini los invitó a hacer los que se les de la gana, sin importar el qué dirán.

“¿Por qué van a vivir pensando en lo que otros piensan o dicen? Si ustedes quieren hacer algo, lo hacen. Porque si viven su vida pensando en lo que los demás piensan o dicen, su vida va a ser una mierda. Por eso la vida de la mayoría de la gente es una mierda”, dijo empoderado.

Cibernautas reaccionan a clase para ser un macho alfa

La situación generó una ola de reacciones en redes sociales, obviamente, en tono de burla.

“¿Eso fue en Chile? Que cringe”, “Así a la rápida, en el suelo deben haber unas tres pensiones de alimentos sin pagar”, “quizás si quieren ser hombres de alto valor podrían vestirse bien”, “Nadie recordará que estaban en el suelo: proceden a grabarlos”, “Estas cosas me hacen pensar que perdí el tiempo estudiando y que me iría mejor en la vida si me dedicara a engañar de las formas más weonas posibles” y “Yo lo recordaría toda la semana y se lo contaría a todo el mundo”, bromearon.