Pato Laguna reveló secreto para sanar relación con madre de sus hijos Yanina Halabi

El modelo Patricio Laguna dio a conocer la relación actual que tiene con su expareja y madre de sus hijos Yanina Halabi, con quien protagonizó un mediático quiebre el año 2017, tras un historial de peleas, celos, demandas y detenciones.

“Después de más de seis años de nuestra separación, de momentos difíciles y bien tensos, hemos podido durante los últimos tiempos ir mejorando la relación. Al final nos enfocamos en lo más importante que tenemos, nuestros niños”, contó el empresario al medio LUN.

Mismas palabras que señaló la influencer al citado medio.

“Lo único que podría decir es que llevo una relación cordial con él, es el papá de mis hijos y creo que toda la gente debería llevarse bien por los niños”, aporta Yanina.

Pato Laguna y Yanina Halabi sanaron relación

Según contó Laguna, el secreto para recomponer la relación fue centrarse en el beneficios de los hijos.

“El principio de nuestra separación no fue fácil. Cuando las relaciones terminan, siempre hay temas pendientes que siguen afectando en el día a día. En ese sentido, muchas parejas caen en una especie de guerra. Cuesta entender que hay niños de por medio. Creo que los dos entendimos eso. Creo que nos centramos en el beneficio de los niños”.

Si bien, no fue de un día para el otro, contó que luego de tres años lograron sanar las heridas del pasado y dejar de lado los rencores, confesando que hubo un momento clave, luego que un tribunal de familia les solicitara someterse a una programa de “revinculación familiar”.

“Al principio me dio un poco de susto, no quería exponer a los niños. Pero el sentido era que como grupo familiar pudiéramos volver a tener una comunicación que nos permita seguir avanzando de mejor manera. Yo me decidí a hacerlo, ella también”, contó.