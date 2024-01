Chilena en Corea se viraliza tras llorar por lo que más extraña de Chile: No son sus familiares

Si de nostalgia se trata, una joven chilena se llevó todos los premios tras ponerse a llorar por echar de menos las hallullas y marraquetas, durante su residencia en Corea del Sur.

Fue a través de Tik Tok que se viralizó en redes sociales donde Carla Urriola, de 22 años, compartió un particular momento que la llenó de emoción.

“Estoy triste porque acabo de ver el vídeo de una niña chilena y estaba como contando de su día y mostró que estaba comiendo su desayuno con pan hallulla con queso, jamón y palta”, señaló.

Consciente de que su lamento podría no ser entendido por todo el mundo, explicó el motivo de su gran tristeza.

“Ustedes no me van a creer, pero yo me puse a llorar porque echo tanto de menos el pan. Aquí en Corea del Sur existe el pan de molde con multigrano y toda la cuestión, pero no es pan chileno, no es una hallulla, no es una marraqueta”, lamentó.

Chilena llora por extrañar el pan en Corea

Producto de ello, aclaró que a pesar que extraña con toda su alma un pan con mantequilla, no siente la misma nostalgia ni por el país ni sus familiares.

“No echo de menos Chile, no echo de menos tampoco a mi familia, yo sé que ellos están bien, y yo estoy muy bien donde estoy viviendo, pero aquí no tengo pan y es lo que más me duele. Imagínate vivir 21 años comiendo tres panes diarios y que un día para otro no comas más, es que puede sonar muy estúpido, pero es que ustedes no entienden”, sentenció.

Tras ello, los apiadados cibernautas les compartieron distintas recetas para que pueda hacerse un rico y crujiente pan en tierras lejanas, con sus propias manos.