Natalia “Arenita” Rodríguez endulza las redes sociales con tierna postal junto a su pequeña hija

Natalia “Arenita” Rodríguez fue recientemente mamá de la pequeña Luisa y, si bien ha admitido que la maternidad resulta agotadora, no por ello deja de disfrutarla. Este lunes endulzó las redes sociales al publicar una adorable postal junto a su retoña, que pronto cumple los tres meses de vida.

En la imagen subida a su cuenta de Instagram se aprecia a la exparticipante de “Yingo” sosteniendo y abrazando con cariño a la bebita, la cual viste de blanco y mira detenidamente la cámara.

“You and me. Tengo mi celular lleno de fotos de Luisa, pero curiosamente nunca me tomo fotos con ella. Si no fuera por Jens, probablemente no tendría ninguna foto del recuerdo”, reconoció.

Asimismo, añadió que “salgo con el sweater al revés. Dicen por ahí que da buena suerte cuando uno se pone la ropa al revés y no se da cuenta. ¡Bah! Quiero creer que sí”.

La amiga Vale Roth

La fanaticada de Arenita no quiso esperar para enviar sus mensajes a través de los comentarios. Destaca la reacción de su excompañera de programa juvenil Vale Roth, quien es muy amiga de Natalia, quien escribió “Preciosas !!!!!”.

En tanto, otros seguidores y seguidoras de Rodríguez comentaron “Hermosas, me causó una sensación muy linda ver tu fotito”; “Me alegra verte tan bien, con una linda familia y una hermosa bebé”, “Disfruta a tu pequeña, mira que no nos damos cuenta cómo van creciendo”.