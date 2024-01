“Las mejores vacaciones de mi vida”: Gonzalo Egas compartió emotivas fotos de su primer viaje al extranjero con el hijo de Wilma González

Gonzalo Egas compartió esta semana en sus redes sociales oficiales una decena de registros fotográficos y audiovisuales de su primer viaje al extranjero con Noah, el hijo de Wilma González, con quien pudo asumir en propiedad su rol de padre en el exterior.

Con evidente orgullo y alegría, Egas testimonió ayer en una publicación de Instagram la felicidad que tuvo en este esperado momento, que llegó luego de los trámites que la española realizó hace algunos meses, cuando para realizar su viaje a Miami con su actual esposo consiguió que se le reconociera administrativamente al exchico reality su condición de padre del menor, pese a que biológicamente es hijo de una expareja que González dejó de ver al separarse.

La alegría de Gonzalo Egas

“Vacaciones 2024 en #Argentina. Lo pasamos realmente increíble. Creo que han sido las mejores vacaciones de mi vida”, escribió Egas, quien como un niño con juguete nuevo no dudó en testimoniar en las imágenes el gran vínculo paternal que le une al hijo de la española.

“Hicimos de todo, hasta pasamos por urgencias de un hospital por una intoxicación de Noah. Pero incluso de eso algo aprendimos. No alcanzó en 10 fotos/videos a mostrar lo hermoso de este viaje”, agregó Gonzalo, quien por años desarrolló una relación familiar con el menor tras emparejarse por un tiempo con la hispana.

“Años costó”: Wilma Gonzalez celebra el especial hito de su hijo Noah junto a Gonzalo Egas

“Fueron cerca de 2.500 kilómetros en nuestro #Kiamborghini y se portó muy bien. Gracias @janispope y @diegodellacasa por habernos recibido en vuestra casa. ¡Nos hicieron sentir increíble!”, concluyó el exchico reality, quien no dudó en declarar a sus seguidores que este periplo con Noah lo hizo muy “feliz”.

Cabe recordar que la propia Wilma González había revelado hace algunos días del exitoso permiso que pudo conseguir para que Egas viajara en solitario con Noah.

“Mr. & Mrs Seguel”: Wilma González se casó con su novio chileno

“No paran de hacer cosas. Están súper contentos, así que estoy súper agradecida de que puedan viajar, ya que era un anhelo que llevábamos años. Tuve que hacer mucha burocracia, muchos papeles”, contó.

“Básicamente, era que yo consiguiera el permiso. Noah tiene el apellido del progenitor, digamos, entonces ante la ley igual es complejo conseguir ciertos papeles si ya no tengo contacto con él. Nunca puse una denuncia ni nada y eso quedó un poco en el aire. Ahora ya no, porque cuando pasan los años, es como que te permiten ciertas cosas. Aunque tenga el apellido del padre, obviamente lleva muchos años viviendo conmigo, bajo mis expensas. Gonzalo también es reconocido como su padre, no sólo por Noah y por mí, sino que por todo el entorno. Cuando son más de cinco años en este caso, que se reconoce como papá a Gonzalo, se le entregan atribuciones con el permiso”, finalizó.

“Por más papás como tú”: Gonzalo Egas mostró lo grande que está su hijo y provocó reacciones en redes sociales

Gonzalo Egas recordó a su madre que partió durante la pandemia: “Me hubiera gustado haber sido más tolerante”