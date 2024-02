Sesión de fotos de Maite Orsini sacó ronchas en redes sociales: “Que alguien le avise que ya no es chica reality”

Maite Orsini vuelve a ser blanco de las críticas en redes sociales, esto luego de revelar desconocidos detalles de su relación con Jorge Valdivia y al mismo tiempo utilizar el exCongreso como locación para una sesión de fotos.

Cabe recordar que la diputada fue entrevistada por la Revista Velvet, en donde confirmó su relación con el exfutbolista tras varios meses de rumores.

“Es super romántico, super cariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé... Cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta. Todos los días busca alguna manera de hacerme feliz”, fueron algunas palabras de la parlamentaria al medio, dejando en claro que se encuentra enamorada del exesposo de Daniela Aránguiz.

Esta situación generó decenas de comentarios en diversas plataformas, en donde aseguraban que la Orsini no ha dejado su pasado farándula. Asimismo, criticaron utilizar el edificio patrimonial como set para hablar sobre la vida privada de la diputada.

“Que alguien le avise a la Maite Orsini que ya no es chica reality, que está en el CONGRESO y que es una AUTORIDAD, por consiguiente a nadie le interesa su vida privada y si tiene una relación con X o Y persona. Pégate un ubícatex”; “Buenos días a todxs, menos a Maite Orsini que decidió utilizar inmobiliario pÚblico para alardear de su cargo y su situación sentimental, para una revista social”; “Si lo suyo es el show, que se dedique a eso, francamente”; fueron algunos de los comentarios en X.

Reacción a sesión de fotos de Maite Orsini | X

