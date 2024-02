“Imposible no emocionarse”: Macarena Pizarro se conmueve con damnificado por incendio en Viña del Mar

Totalmente conmovida quedó la periodista de CHV Macarena Pizarro al escuchar el relato de un joven de 30 años que perdió todo su negocio en el incendio de Viña del Mar y se salvó de milagro de las llamas. Pero, a pesar de la gran tragedia no ha dejado de ayudar a sus vecinos.

“De la nada se me fue todo, pero lo bueno es que estoy bien, tengo mis manos buenas, mis pies buenos y puedo seguir trabajando y ayudando a la gente de allá arriba que se le quemó todo”, dijo en conversación con CHV Noticias, emocionando a la conductora.

[ “¡Renuncia!”: Diputada republicana Chiara Barchiesi se llena de críticas tras celebrar su matrimonio durante crisis por incendios forestales ]

El hombre identificado como Francisco se dedica al reciclaje y perdió su casa, su oficina, una grúa horquilla y un camión avaluado en 72 millones de pesos que no contaba con seguro. Solo logró salvar un pequeño camión, en el cual arrancó de las llamas.

“Casi me muero acá, explotó el container, estuve cuatro minutos inconsciente en el suelo, no me pude levantar, solo vi el fuego que venía a mí, fue como de película, no venía nadie, no llegó nadie, me levanté, agarré mi camión y me fui (...) No tengo a nadie que me venga a ayudar, estoy solo”, lamentó.

Maca Pizarro conmovida con relato

Producto de ello, Pizzaro no pudo contener la emoción, producto de la entereza del joven.

“Imposible no emocionarse con Francisco y su testimonio, además, representa lo que le ha pasado a tanta gente. Me dan ganas de ir y abrazar a Francisco y decirle que va a estar todo bien porque con esa energía contagia a todos. Que ganas de tener su energía positiva”, expresó Macarena Pizarro, consignó Bio Bio.

Francisco realizó una llamado al gremio del reciclaje para que le den una mano, mientras él ayuda con su pequeño camión a sus vecinos.

“Que los chatarreros grandes me vengan a ayudar. Tengo energía, tengo mis manos buenas, mis pies buenos y quiero salir adelante (…) me encanta esto, me encanta reciclar. Todas las empresas que me vean, estoy disponible, aunque sea con mi camioncito chico a ayudarles, a sacar sus cosas, a sacar chatarra, yo estoy dispuesto a ayudarlos. Aunque esté mi camión quemado, en carretilla, en triciclo, yo los voy a ayudar”, afirmó convencido que saldrán adelante.