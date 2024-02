Laura de la Fuente se suma a famosos que se bajan de Gala de Viña y donará dinero a los damnificados

Al igual que los periodistas Jose Antonio Neme y Gisela Gallardo, Laura de la Fuente también decidió restarse de la gala del próximo Festival de Viña del Mar debido a la tragedia por los incendios forestales ocurridos en la Región de Valparaíso.

Así lo dio a conocer la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, señalando que todo el presupuesto que tenía contemplado gastar en el glamoroso evento lo donará para ayudar a los damnificados.

[ “Desde el punto de vista humano...”: Gissella Gallardo y Neme se bajan de la Gala de Viña tras incendios forestales ]

Según contó en su cuenta de Instagram, “yo tenía contabilizado ir a la Gala del Festival de Viña, me habían invitado, pero no creo que sea el momento adecuado para eso. Y bueno los costos que llevaba para ir a la Gala, traslados, comida, maquillaje, alojamiento y todo lo que conlleva esto he decido que lo voy a donar, porque eso es lo que siento correcto y que se debiera hacer”.

Además, hizo un llamado a quienes puedan donar que se sumen a la causa porque “se necesita mucho”, fueron parte de sus palabras.

Su actitud llenó de orgullo a su padre, quien compartió la publicación y le dedicó unas palabras a su primogénita.

Cristián de la Fuente orgulloso de Laura

“Estoy tan orgulloso de ti!!! Hace unas semanas saltabas de alegría cuando te habían invitado a la Gala por primera vez, Tenías tantas ganas de ir…. y hoy decides no ir y apoyar a las víctimas de estos incendiosComo lo he dicho siempre… cuando grande quiero ser como tú