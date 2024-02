“No sé por qué me afectó tanto”: Helhue Sukni quedó en shock con la muerte del expresidente Piñera

La conocida abogada Helhue Sukni compartió sus reflexiones en redes sociales tras enterarse del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo en Lago Ranco, el pasado martes 6 de febrero.

Desde un hotel en Arica, Sukni expresó su sorpresa por verse afectada por la noticia y compartió sus pensamientos con sus seguidores. “La verdad, amigos, es que estoy acá, vine a almorzar, estoy relajándome, pero no me puedo olvidar de la tragedia que pasó. Me afectó, no sé por qué me afectó tanto”, confesó.

La abogada reveló que mientras se encontraba en el hotel, vio las noticias sobre el traslado del expresidente Piñera a Santiago, lo que la estremeció profundamente. A pesar de estar intentando disfrutar de su tiempo de descanso, Sukni admitió sentir una tristeza inesperada por el suceso.

En su reflexión, envió condolencias a la esposa del exmandatario, Cecilia Morel, destacando la longevidad de su matrimonio y expresando su admiración por tener una relación duradera como la de sus padres. “Qué linda es la vida y qué lindo es tener a alguien al lado…”, comentó.

Además, Sukni se cuestionó el motivo detrás de su tristeza, planteando la posibilidad de que se deba a los logros de Piñera durante su mandato, como la rápida reconstrucción tras el terremoto y el rescate de los mineros. “¿Será porque tuviste dos Gobiernos buenos?”, se preguntó.

Finalmente, Sukni expresó su pesar por no haber conocido personalmente al expresidente y lamentó la pérdida de quien considera un líder destacado en la historia reciente de Chile.

[ LEE TAMBIÉN: “Pensé, se agarró a combo limpio”: Helhue Sukni asusta a seguidores tras operarse los párpados ]