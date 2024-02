Claudio Narea se refirió a la muerte de Sebastián Piñera y a la cobertura de los medios: “Ya es suficiente con el show barato”

Claudio Narea utilizó sus redes sociales para referirse a la sorpresiva muerte del exPresidente Sebastián Piñera, y de pasada, lanzar una fuerte crítica a la cobertura.

El exintegrante de Los Prisioneros no tuvo pelos en la lengua y aseguró que le molestaba la forma en que estaban describiendo al exmandatario.

“No había querido hablar de él, pero se han pasado muchos pueblos”, escribió de entrada, para luego expresar que “es increíble como el presidente del 6% (o menos) ahora es un gran estadista, un tipo bueno como el pan, casi un santo”.

“La verdad es que era un mentiroso y un pillo, y sólo estaba en política para hacer negocios”, disparó en su cuenta de X.

Eso sí, enfatizó en que “no me he reído, no celebré su muerte, no voy a bailar en su tumba, pero tampoco me voy a tragar los cuentos. Ya es suficiente con el show barato”.

Es increíble como el presidente del 6% (o menos) ahora es un gran estadista, un tipo bueno como el pan, casi un santo.



La verdad es que era un mentiroso y un pillo, y sólo estaba en política para hacer negocios.



No había querido hablar de él, pero se han pasado muchos pueblos — Claudio Narea (@claudionarea) February 9, 2024

Las reacciones

Acto seguido, los cibernautas se lanzaron en contra de Narea y él se dedicó a responder a los dichos de los usuarios.

“Pucha Claudio, es medio manipulador decir eso del 6% cuando es 1 de los pocos presidentes del continente escogido 2 veces de forma democrática”, le recordaron. “Con dinero se hacen milagros”, aseguró Claudio.

Asimismo, otra persona le dijo: “Sí, Claudio, la gente lo recuerda por todo tu panfleteo”.

“Me parece muy bien que la gente que lo aprecia lo despida. Fue presidente, había que seguir todo un protocolo, no estoy contra eso. Pero el tipo no es un héroe, es un pillo”, disparó el músico.

“Despreciable es tener todos los medios y todo el dinero del mundo para instalar “verdades”, sentenció en otro de los cientos de comentarios que recibió.

Reacción tweet de Claudio Narea | X