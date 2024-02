Naya Fácil mostró el look que hubiera usado en la Gala de Viña 2024: “Primer año que me invitan y se cancela”

La conocida influencer Naya Fácil expresó su decepción a través de Instagram después de que la gala del Festival de Viña, a la que había sido invitada por primera vez, fuera cancelada debido a los devastadores incendios que afectaron a la región de Valparaíso.

En un video compartido en su cuenta, Naya reveló su sentir ante esta infortunada situación. “Ojalá el otro año me vuelvan a invitar a la gala de Viña. Primera vez que me invitan y se cancela, obviamente por fuerza mayor, pero siempre me pasa algo”, comentó entre risas, mostrando su característico sentido del humor.

Posteriormente, en otra publicación, la influencer compartió el look que tenía preparado para lucir en la esperada gala. Se trataba de un elegante vestido rosado con transparencias y grandes flores del mismo color, el cual había mandado a hacer a medida para la ocasión.

Ayudando a los damnificados por los incendios

A pesar de la desilusión por no poder asistir al evento, Naya demostró una vez más su espíritu solidario al recordar que, gracias a la generosidad de sus seguidores, había recaudado varios millones de pesos para ayudar a las víctimas de los incendios en Valparaíso.

Estos fondos se destinaron a proporcionar alimentos, útiles de aseo, remoción de escombros, cocinas y, en un futuro, la compra de casas prefabricadas para aquellos que lo perdieron todo en la tragedia.

A pesar de la cancelación de la gala, Naya Fácil continúa demostrando su compromiso con la ayuda a quienes más lo necesitan, incluso en medio de las circunstancias más adversas.