“Curá soy showcera”: Naya Fácil reaparece haciendo mea culpa tras ser detenida en Viña del Mar

La conocida influencer Naya Fácil compartió detalles sobre su reciente detención en un local nocturno de Viña del Mar, luego de protagonizar un confuso altercado la noche del domingo pasado.

Tras haber captado la atención en la web por su labor en la ayuda a los damnificados por los incendios en la región de Valparaíso, Naya se vio envuelta en un incidente en el local “Locos X Viña”.

Según el mayor de Carabineros, Mario Rojas, la influencer fue detenida por “delito (presunto) de lesiones leves en agresión en contra de un funcionario que trabajaba al interior de este local”.

Naya tras su detención

Liberada durante la mañana del lunes, Naya utilizó sus redes sociales -historias de Instagram- para abordar lo sucedido. “Es verdad, yo me tomé los copetes, hubo una discusión, pero más allá de todo lo que pasó, eso ya se fue a tribunales”, afirmó la influencer, enfocándose en que no quiere que el incidente eclipse la causa por la que estaba en la región.

Reconociendo la desagradable experiencia, Naya expresó: “Fue super desagradable todo lo que pasó, pero también reconozco que chiquillos llevo seis días acá, solo fui a un bar a distraerme (...) Que no se empañe esta causa, voy a volver a venir a ayudar, que ese es mi foco, la verdad”.

La influencer agradeció el apoyo de sus seguidores y reveló detalles impactantes sobre su detención: “Fue una locura, dormí en el calabozo, me sacaron los cordones, me esposaron de manos y pies”.

Además, compartió las condiciones en las que pasó la noche: “Estuve en el calabozo. Ni una frazada me llevaron, ni un pantalón. Los chiquillos me los fueron a dejar y no me los entregaron. Ahí dormí en el cemento, tengo los dos brazos para la cagá porque dormí para un lado en el cemento y después para el otro lado”, relató, según consignó La Cuarta.

Naya concluyó afirmando su naturaleza resiliente, pero también señaló la gravedad del trato recibido: “Yo sé que cura soy ‘showcera’. Hubo ahí una discusión, pero a ese nivel de llevarme así, igual creo que se llevó a más grave la situación de lo que era. Toda la gente que estaba ahí se dio cuenta que fue mucha la gravedad”.

Historias de Instagram Naya Fácil