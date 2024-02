“A ese helicóptero nadie quería subirse”: Negro Piñera y su profunda tristeza tras muerte del expresidente

Este martes 13 se cumple una semana de la trágica y repentina muerte del expresidente Sebastián Piñera, tras capotar el helicóptero que piloteaba. Aún con la profunda tristeza a flor de piel, su hermano Miguel, entregó su impresión respecto a la aeronave que se hundió en Lago Ranco.

Según contó en una íntima entrevista con Julio César Rodríguez para el matinal Contigo en la mañana, reveló que el helicóptero no era del gusto familiar, puesto que les producía mucha inseguridad.

“Yo le decía siempre ‘hermanito, vende ese helicóptero’... véndelo, véndelo. Siempre tuve esa tincada que algo iba a pasar’. A ese helicóptero nadie quería subirse. Una vez le pedí, por favor, que yo me quería bajar”, consignó La Cuarta.

Además, respecto al momento de la tragedia, contó que fue informado por un amigo, quien le contó que había ocurrido un accidente donde vacacionaba su hermano mayor.

“No puedo dormir de pura pena”

“Me llamó un amigo que estaba en Lago Ranco, me dijo ‘Negro, ¿tu hermano tiene un helicóptero blanco? Porque entiendo que se cayó un helicóptero en el lago’. Ahí empecé a averiguar y era mi hermano. Fue tan inesperado, estaba viviendo un momento tan lindo”.

Finalmente, expresó su profundo dolor, reconociendo que no puede dormir de la intensa pena.

“No tengo palabras, ya no me quedan lágrimas. Mi hermano era una persona única, cariñosa. Estaba feliz como padre, como abuelo. No puedo dormir de pura pena, me lo lloré todo”, sentenció.