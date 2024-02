“Ridícula”: Ignacia Michelson arremete sin filtro sobre la polémica canción de Rubén Gutiérrez, su excompañero de “Gran Hermano”

Rubén Gutiérrez ha vuelto a ser el centro de polémica tras su paso por “Gran Hermano”, y es que el excarabinero lanzó una canción mofándose de la situación que vivió con Scarlette Gálvez.

Cabe recordar que el hombre fue expulsado del reality de Chilevisión tras ser culpado de tocar sin su consentimiento a su compañera de encierro. En aquel momento, Ignacia Michelson fue una de las que más criticó la actitud del exoficial dentro del programa de CHV puesto que gritaba ante las cámaras la situación.

En este contexto, es donde la influencer habló sobre el tema tras una pregunta de sus seguidores en una dinámica en su cuenta personal de Instagram.

“¿Qué opinas de la canción de Rubén?”, le consultó un cibernauta, a lo que la chica reality respondió fiel a su estilo: “Si te soy sincera, que canción más ridícula la verdad”.

Historia de Ignacia Michelson | Instagram

Las palabras de Scarlette

Tras el lanzamiento de la canción, la joven de 21 años también decidió alzar la voz y reveló lo difícil que ha sido este proceso para ella, puesto que para ninguna mujer es fácil escuchar como se burlan de un acto de violencia.

“Mídanse con sus palabras de mier... Esto no es un juicio social, de a quién le quieres creer o no. No puedo evitar pensar en las mujeres y en las niñas que tienen que vivir con este secreto y convivir con su abusador siempre. Después tienes el valor para decirlo y te van a juzgar igual o no te van a creer. Como sociedad, estamos como el pic...”, comenzó diciendo mediante sus redes sociales.

“O sea, dos dedos de frente, es algo delicado como para que tú vengas y saques una canción burlándote de eso. ¿Qué mierda tienes en la cabeza?”, continuó.