“Todavía estoy esperando reírme”: Claudio Reyes hizo pebre a Diego Urrutia y analizó polémica de Jorge Alís en ‘Juntos Chile se Levanta’

Claudio Reyes nuevamente vuelve a llamar la atención de los medios tras lanzar ácidos comentarios sobre la jornada solidaria “Juntos Chile se Levanta”, específicamente sobre la rutina de Diego Uruttia y sobre la acusación de censura de parte de Jorge Alís.

En su programa de Youtube, el comediante se refirió a la polémica del argentino, quien fue bajado inesperadamente del evento por la producción.

“Teníamos crítica social que parece que no servía. Nos vamos (...) Es una mierda que haya censura. En esa censura de mierda. Veníamos apoyar y (hay cosas que) no se pueden decir, no sé por qué”, lamentó Jorge en su cuenta de Instagram.

Sobre esto, Reyes aseguró que en otras ocasiones ha ocurrido esta situación y apuntó al actual Gobierno de haber atacado a uno de los suyos.

“Si hicieron callar a un hueón que trabajó en el Apruebo y que es de izquierda, como el Jorge Alís, imaginen qué voy a alegar yo que me llaman de programas y, antes de ir a la grabación, me bajan. Por cualquier motivo”, disparó.

Asimismo, aseguró que “me ha pasado en varios programas, incluso en el canal de una camarada y amiga mía, como es la Paty Maldonado”.

“Hasta en ese canal (por TV+) me han bajado de un par de programas. Así que no me sorprende, si al Alis, que es de la misma nomenclatura de estos hue..., lo censuraron”, analizó.

La crítica al joven humorista

Finalmente, Claudio Reyes también tuvo palabras para Diego Urrutia, quien fue el humorista que sí pudo participar del evento solidario.

“Quiero reiterar mi crítica a Diego Urrutia. Lo vi, y al igual que me pasó en la Teletón, todavía estoy esperando lo chistoso, todavía estoy esperando reírme, hueón”, sostuvo.