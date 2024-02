“Hay una alcaldesa que obligaba a sus trabajadores a...”: Pamela Díaz lanzó feroz indirecta a Cathy Barriga

Ya es de conocimiento en el mundo de la farándula que Cathy Barriga no es del agrado de Pamela Díaz, y así lo demostró en esta ocasión.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, “La Fiera” lanzó una feroz indirecta a la exalcaldesa de Maipú, quien en estos momentos se encuentra cumpliendo con arresto domiciliario tras ser acusada por fraude al Fisco mientras era jefa comunal.

En este contexto, es donde Pamela hizo alusión a una de las acciones que realizó mientras trabajaba en el municipio, la cual consistía en obligar a los trabajadores a bailar.

“Hay una alcaldesa que obligaba a sus trabajadores a bailar, a cantar, a hacer todo”, lanzó de entrada en la red social, sin nombrar a Barriga.

“Yo también estoy en la misma, así que… ¡vamos! Sube el volumen, ¡canten!”, exclamó, para luego mostrar a los ocupantes del vehículo, su equipo, que al instante corearon con Pamela Díaz la canción de Noelia que sonaba.

Asimismo, acompañó el registro con un breve texto: “Grato ambiente laboral”.

Las palabras de Pamela

Cabe recordar que no es primera vez que la exparticipante de “Tierra Brava” habla sobre Cathy Barriga, ya que hace solamente un par de días habló de la situación judicial de la exalcaldesa en el matinal “Contigo en la mañana”.

“Yo dije que era una mentirosa… las cosas que está viendo hoy día la gente y me he callado todo este tiempo. Y el resultado es este, en general no miento”, expresó en aquella ocasión.