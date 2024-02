Habla la voz protagonista del video de puma nadando: “Creo que hablo normal y nunca he tenido problemas con eso”

La semana pasada lejos el viral más importante fue el del puma nadando, no hay duda. “Conchelalora”, “miau”, “es un puma no puede haber un gato tan grande”, son algunas de las frases que sirvieron incluso para ser usadas como audio de otros videos. Las burlas por el tono de voz y su contenido se tomaron las redes sociales, todo gracias a la usuaria de TikTok, Macarena Tarud, que subió el video que ella misma grabó.

En conversación con LUN, Tarud comentó el fenómeno en el que se convirtió el registro de este momento, cuyo audio se convirtió en base para memes y otros registros hechos por cibernautas.

“A la gente le da risa el tono de voz de todos nosotros y queda bien en los videos que he visto que replicando el audio. Me llamó la atención igual que la gente se riera de cómo hablamos. Yo creo que hablo normal y nunca he tenido problemas con eso. Además estábamos impresionados, no todos los días se ve un puma nadando”, comentó.

Agregó que “cuando lo vimos estaba como a un kilómetro de donde estábamos y pensamos que era un perro o un gato que se podía estar ahogando. Cuando yo digo: no puede haber un gato tan grande, le estoy respondiendo a otra persona que pensó que podía ser un gato. También actué un poco en el video, porque no podía ser tan expresiva con los garabatos y así poder subirlo después”.

La maquilladora aseguró que con los videos que han usado el audio “me muero de la risa. Me gusta que lo usen. Encuentro increíble que se haya hecho viral”.