Iván Arenas alzó la voz para desmentir rumores sobre su muerte: “No es un chiste”

El reconocido humorista y actor Iván Arenas, conocido por su icónico papel como el “Profesor Rossa”, recurrió a las redes sociales para desmentir los rumores que circulaban sobre su fallecimiento.

A través de un video compartido en sus plataformas digitales, Arenas aparece junto a Claudio Moreno, su amigo y colega detrás de “Guru Guru”, para abordar la delicada situación de manera humorística pero firme.

En el video, Claudio comienza con una broma aludiendo al supuesto velorio de Iván, lo que sirve como introducción a la aclaración del malentendido. Iván toma la palabra y explica que la noticia falsa había generado preocupación entre sus familiares y conocidos.

“Lamentablemente se corrió la noticia de que había fallecido. Me llamaron amigos, conocidos y parientes, en realidad ellos están más preocupados que yo. Yo lo tomé como chiste, pero no sé hasta qué punto este tipo de cosas se tienen que tomar como chiste. No es un chiste”, expresó Arenas con seriedad.

Humor en todo

Sin embargo, el humorista no perdió la oportunidad de agregar un toque de humor, mencionando la ironía de “celebrar su muerte en vida”. Con un tono sarcástico, mencionó que podría regresar para contar cómo es el “otro mundo”.

“Después voy a venir a contarles cómo es el otro mundo. Por lo menos estamos acá celebrando mi muerte. ¿Quién ha celebrado la muerte en vida? Nosotros”, bromeó.

Finalmente, Arenas agradeció las muestras de preocupación y saludó a sus seguidores, poniendo fin a la confusión y dejando en claro que los rumores sobre su fallecimiento eran infundados.