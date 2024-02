“Hablando de ética...”: Antonio Vodanovic acusa a cadena de supermercados de “falsear su imagen” en comerciales

Este fin de semana comienza el Festival de Viña del Mar, y la cadena de supermercados Unimarc se ha visto envuelta en una controversia luego de que el histórico presentador del certamen, Antonio Vodanovic, acusara a la empresa de “falsear su imagen” en una serie de comerciales.

Hace unas semanas, Unimarc lanzó una campaña publicitaria relacionada con el festival, uno de los eventos más importantes de Chile.

En uno de los comerciales titulado “En búsqueda de la sabiduría”, se unieron el periodista Francisco Saavedra y el reconocido actor Jorge Zabaleta. Sin embargo, lo que generó molestia fue el uso de la imagen de Antonio Vodanovic en estos anuncios.

[ LEE TAMBIÉN: Chilevisión confirma quiénes serán el jurado y animador de Got Talent 2024 ]

La molestia de Antonio

A pesar del tono cómico que intentaron transmitir, Vodanovic expresó su descontento en su cuenta de la red social X (ex Twitter), criticando la aparición de su imagen en los comerciales. “Hablando de ética... Señores de Unimarc, si no pueden contratar al original... no doblen mi voz y falseen mi imagen”, señaló el legendario animador, insinuando que su imagen y voz fueron utilizadas por la empresa sin su autorización.

Aunque hubo intentos de negociación entre Vodanovic y Unimarc, según detalló al medio The Clinic, estas conversaciones no llegaron a ningún acuerdo. Vodanovic manifestó su descontento, afirmando que “no aceptar un presupuesto es una posibilidad, pero burdamente reemplazar al original tratando de parodiar voz e imagen no me parece correcto”.

El comercial en cuestión mostraba a Zabaleta y Saavedra en una travesía en busca del “maestro”, utilizando imágenes que intentaban representar a Vodanovic en un templo llamado Vergara. Aunque en ningún momento se mostraba su rostro, su voz fue utilizada en el anuncio con frases como “Tu maestro siempre ha estado a tu lado”, en un tono similar al del reconocido presentador de Viña del Mar.

Ante las críticas de Vodanovic, Unimarc optó por no emitir declaraciones al respecto. La controversia ha dejado en evidencia la importancia de respetar los derechos de imagen y voz de las personalidades públicas en el ámbito publicitario.