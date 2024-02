Revelan que conductora venezolana molesta por fiscalización acumulaba 17 multas

La actitud de una conductora #venezolana, identificada como #Yusemy Maldonado, quien se mostró molesta tras ser requerida para homologar su licencia de conducir durante un control policial, ha generado cientos de reacciones. Sin embargo, una revelación de BioBioChile ha arrojado luz sobre su historial vial.

Durante una entrevista en el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, Maldonado expresó su frustración argumentando las dificultades para obtener la documentación requerida en su país de origen: “El país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación en regla. No es que no quiera, sino que me piden demasiados documentos”, declaró.

Tenía multas

Sin embargo, BioBioChile ha revelado que Maldonado acumula un total de 17 multas distribuidas en once comunas de la Región Metropolitana. Entre las infracciones se destacan 14 sanciones por transitar sin el dispositivo electrónico en autopistas concesionadas (TAG), dos por uso indebido de la pista exclusiva para transporte público y una por no respetar la señalética de tránsito.

Estas multas podrían resultar en un monto acumulado de más de un millón de pesos desde el año 2022, lo que plantea un nuevo contexto en la discusión sobre la documentación y comportamiento vial de los conductores extranjeros en Chile.

La revelación de estas sanciones podría cambiar la percepción pública sobre el incidente inicial y sus implicaciones legales para #Yusemy Maldonado.

