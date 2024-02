“Carabineros podría ir a la clínica y tomarla detenida”: El riesgo de Cathy Barriga en el caso de incumplir protocolos de medida cautelar

Esta tarde nos enteramos que Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, habría interrumpido su arresto domiciliario debido a una urgencia médica que la llevó a una clínica de la capital. La noticia, que fue informada por el medio Infama, llama mucho la atención, sobre todo por el marco legal que la rodea, ya que se entiende que la imputada no debe salir de su casa.

Por lo mismo, desde Publimetro llamamos al abogado Claudio Rojas, para entender cómo la exalcaldesa pudo haber interrumpido su medida cautelar y qué arriesga en caso de haber pasado por alto las reglas que se deben seguir en una situación como esta.

“Siempre esto va llegar a una audiencia”

Según el abogado Claudio Rojas, panelista de Tu Día, esto podría desembocar en una nueva audiencia si es que tribunales se entera de que ella salió sin permiso de su domicilio o su representate legal no dio aviso de esta urgencia.

Si ella incumple el arresto domiciliario podría haber consecuencias, “pero lo obvio es que en este caso el abogado de ella haya informado al tribunal inmediatamente”, comienza diciendo Rojas al responder la consulta de Publimetro.

El profesional explica que eventualmente Carabineros podría hacer la ronda en su casa para verificar que Barriga está en el lugar, pero si no la encuentran todo podría complicarse, porque esto podría “derivar en una audiencia, siempre esto va llegar a una audiencia”, aseguró.

Si Carabineros no se entera no sucedería nada, pero como es una figura pública, claramente tomarán conocimiento, explica el abogado. Por lo mismo, es muy probable que su representante haya tomado las precauciones. Sin embargo, de no haberlo hecho, “incluso Carabineros podría ir a buscarla a la clínica y tomarla detenida por la flagrancia, por incumplimiento de la medida cautelar”.