“Pasen de largo amargados....”: Eva Gómez respondió sin filtro a los ‘haters’ que criticaron su “bikinazo”

La reconocida animadora Eva Gómez ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una nueva publicación veraniega en bikini en su cuenta de Instagram. Sin embargo, entre los elogios habituales, un comentario crítico llamó la atención de todos, recordándole su supuesta actitud reservada en el pasado. Pero, como de costumbre, Gómez no se quedó callada.

“¡Viernes! ¡Ejale! Previa del fin de semana para descansar, juntarse con amigos, ver a la familia, dormir, dedicarse tiempo para uno o a los demás… etc. Les deseo un día espectacular y un tremendo fin de semana!”, escribió la presentadora de 53 años junto a la fotografía.

Los halagos no tardaron en llegar: “Regia, extraordinaria, irrepetible, sexi, hermosa”. Sin embargo, un comentario odioso sobre su pasado en televisión y su aparente cambio de actitud no pasó desapercibido.

“Y en Tierra Brava te hacías la cartucha, no querías hacer nada porque tus hijos te verían. Y ahora, mira como sales”, escribió la persona.

“Envidiosos”

Ante esto, Eva Gómez respondió con determinación: “¡(Salgo) como me da la gana! Lindo día”. Y no se detuvo ahí, agregando: “Pasen de largo amargad@s, envidios@s, los sin vida, retrograd@s y los que predican con el que sabemos, que hablan de normas y rectitud ¡y terminan siendo los peores! ¿Quedó claro? Besos a todos los dem️ás”.

Además, la ex participante de Tierra Brava aclaró a algunos curiosos que lo que lleva puesto no es ropa interior, sino un bikini, añadiendo con su característico estilo: “En verano muestro bikini y en invierno no... sería raro, a no ser que viaje a un lugar que sea verano! ¿Alguna duda más?”.

Con esta respuesta, Eva Gómez demuestra una vez más su firmeza ante los comentarios negativos y su actitud de vivir la vida a su manera, sin preocuparse por las opiniones ajenas.