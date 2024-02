“No nos gusta la verdad de frente!!!!”: Comentario de Rayén Araya por rutina de Javiera Contador desata guerra en redes

Un tren de reacciones es lo que ha provocado la presentación de Javiera Contador en la Quinta Vergara. La comediante no pudo con las pifias tras la presentación de Andrea Bocelli y adelantó el término de su rutina. Al respecto la periodista Rayén Araya, quien está a cargo de las reacciones en redes sociales del festival, lanzó un duro comentario contra la actriz, lo que le costó muchas críticas en “X”, pero también defensa.

“Hubo personas que la alentaron para que ella pudiera tomar un respiro, que pudiera soltar los nervios para avanzar. Ojo con eso porque creo que habitualmente hay muchas criticas al público. En este caso, hubo bastante tiempo para tratar de repuntar, sin embargo, finalmente no se dio”, dijo.

Hay que recordar que el público recibió a Contador con pifias, ya que pedían gaviota de platino para el italiano. La actriz se notó nerviosa y no pudo reponerse del complejo inicio. Ya al final, subió la “familia Larraín de Casados con Hijos”, donde pudo en algo revertir la situación.

Escucha acá sus declaraciones:

Y las redes se enfrentaron

Si bien hubo muchas críticas al comentario de Araya, otros salieron a defenderla, ya que argumentaban que sólo dijo la verdad.

“Dijo que el público le dio tiempo para escuchar su rutina, no fue que no la escucharan. Estoy de acuerdo con lo que dijo”; “Así somos los chilenos….. no nos gusta la verdad de frente!!!!”, escribieron algunos, mientras que otros la trataron de “desubicada”; “no es tu rol”; “no podi decir ea h**”.