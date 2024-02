“Y yo creía que era intenso”: joven le propuso matrimonio a su polola de dos meses en medio de show de Andrea Bocelli

Se habrá dejado llevar por la calidad del show de Andrea Bocelli en el Festival de Viña del Mar, que creó un clima perfecto...o quizás ya lo tenía pensado, no se sabe. Lo que sí se sabe es que un joven le pidió matrimonio a su polola de dos meses.

“Nos conocemos hace dos meses, eres la mujer de mi vida, ¿te queri casar conmigo?”, le preguntó el ahora novio.

El público alrededor quedó en shock en un primer momento y bueno, luego no les quedó otra que aplaudir, ante la respuesta positiva de la muchacha.

Andrea Bocelli encendió los ánimos del amor en la Quinta Vergara, y un joven aprovechó el momento para hacerle una "propuesta" de matrimonio a su polola, con quien llevan solo dos meses. pic.twitter.com/1XaLuRGw10 — Meganoticias (@meganoticiascl) February 27, 2024

En redes sociales alertas

La propuesta que fue viralizada en redes, tuvo un tsunami de reacciones, donde todos los cibernautas criticaron lo precoz de la propuesta.

“2 meses y se quiere casar ctm”; “Red flag?”; “No es el tiempo, es la persona.”; “no conocemos hace dos meses... y quiero que seamos virales”; “2 meses? y yo creía que era intenso”; “Eso no es amor, es empotamiento. Disculpen mi francés”; “Esa urgencia heterosexual de casarse dios mío”; “Por dióh ...qué onda tenían a ese niñito encerrado?”; “Mmm ya no me sorprende, se volvió moda para acaparar cámara ..cuek”, fueron algunas de las reflexiones que le dejaron al registro.