“Aunque les duela quedará en la historia”: Cibernautas indignados con canales de TV por no transmitir piscinazo de Naya Fácil

Los seguidores de Naya Fácil ya no podían más de ansiedad. Los “facilines” estaban listos en sus sillones y con el televisor encendido para ver la performance de la embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, junto a Nicolás Solabarrieta.

Hubo atraso porque el participante de ‘Tierra Brava’ estaba en el matinal de Canal 13 y no llegaba al lugar de la coronación. Hasta que por fin lo hizo y Naya pudo mostrarse...pero no en TV.

Ningún canal de televisión transmitió la puesta en escena de los embajadores, lo que fue fuertemente criticado por los cibernautas, que se volcaron a la transmisión de Publimetro a ver a su reina.

“Aunque les duela la Nayita quedará en la historia”, escribían nuestros seguidores, indignados por lo que ellos consideraron discriminación.

“La tele valiendo hongo, discriminación”; “TV mentira”; “todo porque no es una cuica”; “jamás hicieron esto de no mostrar a la reina”; “pencas todos los de la tele”; “predican, pero no practican, Consejo de televisión se cree inclusivo y vale champiñón”, son sólo algunos de los comentarios que dejaron en nuestro Live.

El look de Naya Fácil

La personalidad de internet apareció junto a dos bailarines para realizar una perfomance, quienes la ocultaron detrás de una bata y de un minuto a otro apareció solo cubierta con mariposas y un traje dorado.

Sobre su inspiración, Naya explicó que eligió este ser vivo puesto que “representa la evolución y resiliencia”. Mientras tanto, su color fue en honor a la Gaviota de Oro.

“Y el brillo es porque siempre hay que brillar en la vida”, agregó la influencer, provocando los aplausos de los asistentes.

Asimismo, destacó el apoyo de sus fanáticos durante estos días: “Todo lo que he logrado es gracias a mis facilines y gracias al apoyo de la prensa así que estoy muy feliz de vivir este momento”, expresó feliz.