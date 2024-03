Estudiante de colegio de Talca hace cruda denuncia por bullying: “Estoy muy asustada porque van a empezar las clases...”

Una estudiante del Colegio Inglés de Talca, se hizo viral este fin de semana por contar en un video de TikTok que es víctima de bullying en el establecimiento, lo que la tiene muy afectada debido al ahora inicio del año escolar.

“Soy alumna del Colegio Inglés de Talca, pasé a octavo básico y me hacen bullying. La verdad la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola”, comienza diciendo la niña identificada como Pía Vivanco.

LEE MÁS: Padre de un niño con TEA relató angustiante viaje en Metro que vivió junto a su pequeño: “Es desesperante la falta de empatía”

“La verdad la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada, porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me invitan, dicen que van a fiestas en frente mío”, sigue relatando la menor.

“Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran, eso ha sido muy difícil para mí porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo, ha sido difícil”, dijo muy afectada.

Dijo esperar que ya este año espera que no la sigan molestando: “Que tengo piojos, la viruela del mono, me dicen muchas cosas”.

Superintendencia de Educación al tanto

La Superintendencia de Educación a través de su cuenta de “X” informó que: “estimadas y estimados, les comentamos que ya tomamos conocimiento del caso, nos reunimos con el establecimiento e ingresamos una denuncia de oficio para poder investigar los hechos denunciados por la estudiante”.